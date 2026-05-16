Почетный ветеран Нижегородской области Галина Гронская ушла из жизни

Галина Александровна является ветераном Великой Отечественной войны. Детство для нее закончилось еще в шесть лет, когда она приехала из Ленинграда погостить к бабушке в Беларусь и сразу угодила в эпицентр войны. В 1943-м всю семью отправили в концлагеря — польские и немецкие. Рядом с девочкой все это время оставался ее младший брат, с которым они выживали под постоянной угрозой смерти. Охранники могли пристрелить даже за подобранное гнилое яблоко, а после одной из попыток побега девочку искусали овчарки так, что рубцы на спине остались на всю жизнь.