В Закамске загорелся ангар на улице Правобережной

В Закамске на улице Правобережной 16 мая произошел пожар в ангаре со строительными материалами. Дым от горящего строения поднялся высоко вверх. На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
— На данный момент информации о пострадавших не поступало, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. — Площадь пожара уточняется.
— Причину пожара установит дознаватель МЧС России. Отметим, что в Пермском крае на сегодняшний день инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано, — рассказали в краевом Минтербезе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше