В Закамске загорелся ангар на улице Правобережной

На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Закамске на улице Правобережной 16 мая произошел пожар в ангаре со строительными материалами. Дым от горящего строения поднялся высоко вверх. На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

— На данный момент информации о пострадавших не поступало, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. — Площадь пожара уточняется.

— Причину пожара установит дознаватель МЧС России. Отметим, что в Пермском крае на сегодняшний день инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано, — рассказали в краевом Минтербезе.

