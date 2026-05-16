На трассе М-4 «Дон» легковушка врезалась в бензовоз, водитель погиб

Авария произошла утром 16 мая на 7-м километре трассы.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в ДТП с бензовозом погиб человек. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Донскому региону.

Смертельная авария случилась 16 мая около 08:15. Место происшествия — 7-й километр автодороги М-4 «Дон». Направление — от поселка Щепкин к Ростову-на-Дону.

За рулем легковушки «Соллерс SF1» находился 57-летний мужчина. Он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль врезался в бетонное ограждение. По инерции машину выбросило на встречную полосу.

Там произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом-цистерной. За рулем грузовика был 42-летний шофер.

Водитель «Соллерса» получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

— Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, — прокомментировали в ГАИ.

