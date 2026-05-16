В Перми огнеборцы ликвидируют пожар в ангаре на улице Правобережной

Пожар в ангаре в Перми на улице Правобережной охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
К тушению пожара привлечено более 60 человек и 16 единиц техники. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение здания ангара. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.
Причину пожара установит дознаватель МЧС России. По данным Министерства территориальной безопасности в регионе сегодня не зарегистрировано инцидентов, связанных с беспилотниками.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Чусовом сотрудники МЧС спасли на пожаре одного человека, ещё семеро эвакуировались самостоятельно.