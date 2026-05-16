В Курской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

КУРСК, 16 мая. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал 66-летнего жителя деревни Некрасово в Рыльском районе Курской области, когда тот работал в саду, еще один удар ВСУ совершили по хутору Фонов. Мирная жительница получила ранения правого бедра, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется. Еще один удар совершен по хутору Фонов, травмы получила женщина 1957 года рождения. У нее осколочные ранения правого бедра — так же осталась под амбулаторным наблюдением», — написал он в «Максе».

Хинштейн назвал атаки ВСУ ужасными и бесчеловечными преступлениями, которым нет никаких объяснений. Глава региона призвал курян быть бдительными и следовать в безопасные места при возникновении опасности.

