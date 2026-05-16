В Курской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

«66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется. Еще один удар совершен по хутору Фонов, травмы получила женщина 1957 года рождения. У нее осколочные ранения правого бедра — так же осталась под амбулаторным наблюдением», — написал он в «Максе».