В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 160 млн рублей

Пожилая женщина обратилась в полицию Калининского района. По словам пострадавшей, мошенники позвонили ей и под предлогом декларирования денег убедили передать курьеру золото и денежные средства. Оперативная группа уголовного розыска задержала 34-летнего курьера мошенников по подозрению в совершении этого преступления.