Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 160 млн рублей

75-летняя пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам деньги и золотые слитки весом 8,8 кг. Общая сумма ущерба превысила 162 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и области.

75-летняя пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам деньги и золотые слитки весом 8,8 кг. Общая сумма ущерба превысила 162 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и области.

Пожилая женщина обратилась в полицию Калининского района. По словам пострадавшей, мошенники позвонили ей и под предлогом декларирования денег убедили передать курьеру золото и денежные средства. Оперативная группа уголовного розыска задержала 34-летнего курьера мошенников по подозрению в совершении этого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Похищенные деньги и золото вернуть не удалось, сообщили в МВД. Сейчас устанавливаются соучастники и иные эпизоды преступлений злоумышленников.