Ад в центре Модены: мигрант давил людей и кромсал ножом

В итальянском городе Модена 31-летний водитель тунисского происхождения на огромной скорости протаранил толпу пешеходов на улице Эмилия-Центро. После того как автомобиль врезался в витрину магазина, преступник попытался скрыться, нападая с ножом на тех, кто пытался его остановить. В результате атаки пострадали как минимум десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.