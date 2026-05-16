Ад в центре Модены: мигрант давил людей и кромсал ножом

В итальянском городе Модена 31-летний водитель тунисского происхождения на огромной скорости протаранил толпу пешеходов на улице Эмилия-Центро. После того как автомобиль врезался в витрину магазина, преступник попытался скрыться, нападая с ножом на тех, кто пытался его остановить. В результате атаки пострадали как минимум десять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
«Мы видели, как машина ехала прямо на тротуар. Произошло внезапное ускорение. Скорость была не меньше ста километров в час, мы видели, как люди разлетаются в стороны», — описывают момент трагедии свидетели, чьи слова приводит издание Il Giornale. По предварительным данным, одной из пострадавших женщин фактически оторвало обе ноги, когда машина на полном ходу вжала её в стекло витрины.
Несмотря на полученные при столкновении травмы, водитель выскочил из салона и попытался сбежать через городские переулки. Группа случайных прохожих бросилась в погоню, в ходе которой преступник применил холодное оружие против преследователей. «Он ударил меня лезвием, но нам удалось его блокировать», — рассказал один из участников задержания в беседе с газетой Fatto Quotidiano. Смелые горожане смогли удержать нападавшего до прибытия полиции.
«Нужно понять природу произошедшего, но это драматический акт. Если это был теракт, то всё ещё серьезнее. Неизвестно, действовал ли он под влиянием веществ или совершил этот поступок намеренно», — сообщил мэр города Массимо Медзетти.
В настоящее время задержанный находится в квестуре на допросе, а двое наиболее тяжелых раненых доставлены вертолетами в специализированный госпиталь Болоньи.