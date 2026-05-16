Лихачев: ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) обе автозаправочные станции в Энергодаре оказались выведенными из строя. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил руководитель госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, новости из Энергодара все больше похожи на боевые сводки, поскольку украинские беспилотники наносят удары по мирным жителям и инфраструктуре города, передает РИА Новости.
16 мая ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотника. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал. В результате случившегося никто не пострадал.
14 мая пресс-служба ЗАЭС сообщила, что два сотрудника станции получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к станции территории. Они передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей.