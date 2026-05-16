Baza: Певца Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске

8 мая западные СМИ сообщили, что британской певице Бонни Тайлер сделали срочную операцию в связи с разрывом аппендикса. Исполнительница начала чувствовать себя плохо во время концерта в Лондоне. Тогда она сходила ко врачу для обследования, но они ничего не обнаружили. Позднее Тайлер решила отправиться в Алгарви, где находился ее дом, и там у нее начались сильные боли в животе.