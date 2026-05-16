Суд 3 минуты — и наручники: Россиянина арестовали в Анталье из-за заявления турка о домогательствах

По словам женщины, пара прилетела в Турцию несколько дней назад и поселилась в отеле Corendon Hydros Club в Кемере. Вечером 12 мая супруги отправились на дискотеку, где Виктор познакомился с местным жителем по имени Волкан. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего Трохины ушли в свой номер.
Однако на следующий день Волкан написал заявление в полицию, обвинив россиянина в домогательствах. Якобы конфликт в клубе начался из-за того, что женатый турист оказывал ему знаки внимания. Виктора задержала служба безопасности отеля, затем прибыла полиция. Российского туриста доставили в отделение, где допрашивали несколько часов.
Анна утверждает, что всю ночь провела на улице в ожидании помощи от отеля, но её не последовало. Сотрудники гостиницы уверяли женщину, что мужа отпустят за отсутствием доказательств, однако этого не произошло. Состоялся суд, заседание длилось всего 2−3 минуты. После этого Виктора вывели в наручниках и отправили в СИЗО в Анталии.
Позднее объявился сам Волкан. По словам Анны, турок готов забрать заявление, но требует за это 2 тысячи евро.
Россиянка отрицает все обвинения в адрес мужа. Она обратилась в Генконсульство РФ, где ей выдали адвоката. Также женщина подала встречное заявление в полицию на Волкана.
Анна рассказала, что работает поваром в детском саду, а её муж трудится на заводе. Супруги являются почётными донорами России. Женщина остаётся в Кемере, финансово ей помогает сын. Она должна вернуться домой в Санкт-Петербург 22 мая.
