Учительница умерла на глазах у школьников во время экзамена

В британском Винчестере во время экзаменов в школе King's School умерла учительница, пишет The Mirror. Преподавательнице было около 40 лет. Она потеряла сознание после начала экзамена у учеников.

На место прибыли вертолет санитарной авиации, полиция и врачи, но спасти женщину не удалось. Полиция Хэмпшира сообщила, что смерть педагога не связана с криминалом. После трагедии сотни учеников и коллег пришли отдать дань уважения. У здания школы оставили множество открыток с соболезнованиями и письма памяти учительнице.

Ранее в Уфе мать восьмиклассницы обвинила учителей в травле из-за унизительного ролика. Следуя тренду «Дастин, Лукас», она смонтировала короткое видео: на кадры с преподавателями, которые ей не нравятся, наложила нецензурные аудиофразы. Публиковать ролик она не собиралась, а просто переслала другу. Однако тот всё же всплыл в сети.

