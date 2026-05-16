Собянин сообщил об отражении атаки уже 47 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В ночь с 15 на 16 мая национальные силы ПВО ликвидировали 138 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также другими регионами страны.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки ВСУ на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали более 10 человек.