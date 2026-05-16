Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже 47 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 15 на 16 мая национальные силы ПВО ликвидировали 138 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также другими регионами страны.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки ВСУ на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали более 10 человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше