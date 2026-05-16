В Иванове раскрыли детали дела об изнасиловании с участием сотрудников МВД

Сотрудники собственной безопасности УМВД выявили два эпизода противоправных посягательств на половую неприкосновенность жительниц Иванова со стороны полицейских. При этом сами пострадавшие в правоохранительные органы не обращались. В ведомстве уточнили, что первое преступление двое стражей порядка совершили в отношении женщины, которая была фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из указанных лиц вместе со своей сожительницей подверг сексуальному насилию ещё одну женщину.