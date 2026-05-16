Пушилин: Ребенок погиб в результате атак ВСУ в ДНР, еще 10 человек пострадали

В результате атак Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной республики погиб один ребенок, ранения получили еще 10 человек. Об этом в личном канале в мессенджере MAX сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Один ребенок погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал он.
По словам Пушилина, ВСУ нанесли удары по населенным пунктам в ДНР при помощи беспилотников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате действий киевского режима был поврежден объект гражданской инфраструктуры и одно домостроение.
Ранее KP.RU сообщал, что один мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Брянской области. Киевский режим целенаправленно наносил удары по территории с гражданскими объектами.