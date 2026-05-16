Собянин сообщил уже о 48-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в направлении Москвы. Он стал 48-м по счету на день. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Вечером 12 мая в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области пострадали два мирных жителя. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
15 мая Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки украинских войск на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали более 10 человек.