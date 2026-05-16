В Чечне заявили, что избивший женщин боец ММА Юнусов понесет наказание

Боец ММА Джихад Юнусов, избивший двух женщин в подъезде Грозного, понесёт заслуженное наказание. Об этом заявил вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев.
По его словам, в республике женщина защищена законом, религиозными нормами и традициями, несмотря на «мнение недоброжелателей».
«Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку, и виновный понесёт заслуженное наказание», — заявил министр. Он подчеркнул, что это «результат волевой политики главы Чечни Рамзана Кадырова».
Скандал разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео из подъезда. На кадрах Юнусов требует от соседки убрать камеру видеонаблюдения, которая захватывает и дверь его квартиры. После короткой перепалки он плескает напиток женщине в лицо, а затем начинает избивать её. Досталось и второй девушке, которая попыталась заступиться за пострадавшую.