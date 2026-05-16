Автомобиль сбил двоих школьников на самокате в Москве

Двоих подростков, которые вместе ехали на одном самокате, сбила машина, они госпитализированы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
ДТП произошло на улице Берзарина, 14-летние мальчики проехали на красный сигнал светофора. После столкновения с автомобилем они получили травмы, их доставили в больницу.
— Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа, — рассказала представитель ведомства.
Также она призвала родителей объяснить детям опасность передвижения вдвоем на одном электросамокате.
15 мая самокатчик сбил девятилетнюю девочку на Большой Грузинской улице около входа в Московский зоопарк. Мужчина не помог ребенку и скрылся с места аварии, а пострадавшую девочку доставили в больницу.