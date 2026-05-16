Собянин сообщил о ликвидации уже 50 беспилотников, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в направлении Москвы. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Число сбитых беспилотников увеличилось до 50.
15 мая в результате атаки украинских летательных аппаратов на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. В частности, после ударов ВСУ 19-летний парень получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног. Позднее врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
14 мая при ударе украинских войск по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области один мужчина погиб и еще один получил осколочные ранения, после чего его госпитализировали.