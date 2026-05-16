Министр транспорта рассказал подробности наезда авто на людей в Италии

Въехавший в толпу на автомобиле в Модене, в результате чего пострадали не менее 10 человек, родился в Италии в семье выходцев из Марокко. Об этом в соцсети Х* рассказал вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Марио Сальвини.
«Салим эль Кудри — имя преступника “второго поколения” мигрантов, въехавшего в толпу в Моднене на полной скорости», — поделился министр.
По словам очевидцев, водитель машины кричал, что подвергался унижению и преследованиям.
Как писала газета Corriere della Sera, совершивший наезд на людей родился в 1995 году на севере Италии. Он получил образование экономиста. Предварительно, он не был в состоянии опьянения, как предположили прохожие, участвовавшие в его задержании.
Автомобиль въехал в группу людей в городе Модена на севере Италии. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Одна из пострадавших потеряла обе ноги. Мужчина попытался скрыться, но его задержали прохожие. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили его в участок. У нарушителя был при себе нож.
Власти пока не характеризуют случившееся как теракт. Ппремьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что лично следит за расследованием.
