Силы ПВО сбили уже 38 беспилотников, летевших в сторону Москвы

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили 89 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, дежурные расчёты отражали атаку с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Военные перехватили и уничтожили дроны самолётного типа над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, были пресечены попытки проникновения над акваторией Чёрного моря.