Силы ПВО сбили уже 38 беспилотников, летевших в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны сбили ещё два беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём канале в Telegram.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Столичные службы продолжают работу в штатном режиме.

Таким образом, с начала текущих суток уничтожили уже 38 дронов, направлявшихся в сторону города.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили 89 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, дежурные расчёты отражали атаку с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Военные перехватили и уничтожили дроны самолётного типа над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, были пресечены попытки проникновения над акваторией Чёрного моря.

