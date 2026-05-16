Бойцовский клуб «Ахмат» исключил бойца ММА после избиения двух женщин в подъезде

Ранее Джихад Юнусов выплеснул кофе в лицо соседке, после чего избил ее и девушку, которая пыталась заступиться за пострадавшую. Причиной конфликта между ними стала установленная женщиной видеокамера, которая снимала в том числе дверь квартиры бойца. Позднее полиция Чеченской Республики начала проверку после получения сообщения об избиении женщин.