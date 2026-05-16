Бойцовский клуб «Ахмат» исключил бойца ММА после избиения двух женщин в подъезде

Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил спортсмена Джихада Юнусова после того, как он избил двух женщин в подъезде в Грозном. Такое решение в субботу, 16 мая, принял министр спорта Ахмат Кадыров.
— В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб «Ахмат», боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба, — говорится в сообщении.
Представители организации отметили, что каждый спортсмен должен соответствовать высоким духовным и моральным ценностям первого президента Чечни Ахмата-Хмаджи Кадырова, чье имя носит клуб. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице организации в соцсети Instagram*.
Ранее Джихад Юнусов выплеснул кофе в лицо соседке, после чего избил ее и девушку, которая пыталась заступиться за пострадавшую. Причиной конфликта между ними стала установленная женщиной видеокамера, которая снимала в том числе дверь квартиры бойца. Позднее полиция Чеченской Республики начала проверку после получения сообщения об избиении женщин.