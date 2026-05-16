Блогер перекрыл движение в Москве, катаясь на диване на самокатах

Популярный блогер Эдвард Бил, настоящее имя Эдуард Биль, проехал по центру Москва на диване, установленном на двух самокатах. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.
По данным издания, внимание прохожих привлекла необычная конструкция, на которой блогер вместе с другом передвигался по району Патриарших прудов. Поездка фиксировалась на камеру.
Отмечается, что во время движения по улицам города образовался затор проезд автомобилей оказался затруднен.
Эдвард Бил известен как видеоблогер, получивший широкую известность благодаря провокационным роликам. В апреле 2021 года он стал участником резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадали несколько человек, одна из пострадавших была госпитализирована в реанимацию.
В марте 2022 года суд назначил блогеру наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы. Позднее он был освобожден после отбытия части срока.
Подобные ролики с участием блогеров, создающих опасные или нестандартные ситуации на дорогах, нередко вызывают общественный резонанс и становятся предметом проверок со стороны правоохранительных органов, особенно при нарушении правил дорожного движения или создании помех транспорту.
