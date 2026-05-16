Мальчик и девочка выпали из лоджии второго этажа в Орехово-Зуеве

Ранее в Кинешме Ивановской области двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл на улице Бекренева. Мать ребёнка находилась дома. Следственный отдел по городу Кинешма организовал проверку. Пострадавшего госпитализировали. Семья не состояла на учёте в органах профилактики.