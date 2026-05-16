Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт устроил дрифт и задымился на взлётно-посадочной полосе в Хорватии

В аэропорту хорватского города Сплит произошёл инцидент с пассажирским самолётом. Лайнер Airbus A220−300 авиакомпании Croatia Airlines готовился к вылету во Франкфурт, однако внезапно прервал разбег. На видео с места инцидента заметно, что из-под шасси воздушного судна повалил густой дым. Об этом передаёт Washington Eye.

Источник: Life.ru

Самолёт устроил дрифт и задымился на взлётно-посадочной полосе в Хорватии. Видео © X / Washington Eye.

Самолёт продолжил движение, съехал с взлётно-посадочной полосы и остановился уже на газоне. В результате происшествия двигатель получил повреждения. На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский Лидс, выполнил экстренное приземление в амстердамском аэропорту Схипхол после подачи сигнала бедствия. Причиной смены курса послужила чрезвычайная медицинская ситуация на борту авиасудна. К самолёту были направлены несколько бригад скорой помощи, пожарные расчёты и другие экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.