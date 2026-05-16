Самолёт устроил дрифт и задымился на взлётно-посадочной полосе в Хорватии.
Самолёт продолжил движение, съехал с взлётно-посадочной полосы и остановился уже на газоне. В результате происшествия двигатель получил повреждения. На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский Лидс, выполнил экстренное приземление в амстердамском аэропорту Схипхол после подачи сигнала бедствия. Причиной смены курса послужила чрезвычайная медицинская ситуация на борту авиасудна. К самолёту были направлены несколько бригад скорой помощи, пожарные расчёты и другие экстренные службы.
