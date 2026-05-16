В Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем

Ранее в итальянской Модене автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов в самом центре города. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, погибли как минимум два человека. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил, что у водителя были психические проблемы. Ранее СМИ также писали о странном поведении мужчины во время задержания.