В Подмосковье зацепер получил травмы на крыше электропоезда

В МЖД сообщили, что, пока пострадавшему оказывали помощь, поезда пропускали по соседнему пути.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Зацепер в Подмосковье пострадал, находясь на крыше поезда сообщением Мытищи — Пушкино Ярославского направления железной дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 21:06 [мск] на станции Тарасовская Ярославского направления МЖД был травмирован зацепер, который, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находился на крыше электропоезда № 6258 Мытищи — Пушкино», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что, пока пострадавшему оказывали помощь, поезда пропускали по соседнему пути. В 21:39 мск электропоезд продолжил движение.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.