Airbus A220 в Хорватии выехал за пределы ВПП при попытке взлета

В Хорватии в аэропорту Сплита пассажирский самолет Airbus A220−300 авиакомпании Croatia Airlines во время разбега по взлетно-посадочной полосе выехал за ее пределы и оказался на газоне. На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.