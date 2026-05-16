Airbus A220 в Хорватии выехал за пределы ВПП при попытке взлета

В Хорватии в аэропорту Сплита пассажирский самолет Airbus A220−300 авиакомпании Croatia Airlines во время разбега по взлетно-посадочной полосе выехал за ее пределы и оказался на газоне. На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.
По предварительным данным, лайнер должен был выполнить рейс из Сплита во Франкфурт. Однако на этапе разбега воздушное судно отклонилось от траектории, после чего покинуло пределы полосы и остановилось за ее границами, задев ограждение.
Сообщается, что самолет получил незначительные повреждения при контакте с препятствием. Видео происшествия распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.
Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме. Аэропорт временно приостанавливал работу на части инфраструктуры для проверки состояния взлетно-посадочной полосы.
По данным местных СМИ, воздушное судно было практически новым — ему около 11 месяцев. Причины инцидента устанавливаются авиационными службами, рассматриваются версии технической неисправности и погодных условий.
Подобные инциденты с выкатыванием самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы чаще всего связаны с сочетанием факторов — состоянием покрытия, ветровой нагрузкой и работой тормозной системы, при этом окончательные выводы делают комиссии по расследованию авиационных происшествий.
