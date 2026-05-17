В Днепропетровске сотрудник ТЦК сбил ребёнка при задержании мужчины

На одной из детских площадок в Днепропетровске ребёнок получил травму в момент, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задерживали мужчину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, во время потасовки на площадке мужчина, участвовавший в задержании, задел девочку. После падения ребёнок ударился головой. Девочка получила травму. Кроме того, силовики сообщили, что в Киеве женщина, гулявшая с собакой, вмешалась в попытку задержания мужчины. Ей удалось помешать сотрудникам военкомата увезти его.

А ранее в украинском Ровно водитель BMW сбил сотрудника территориального центра комплектования во время конфликта на улице Малоривненской. Представители центра пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель включил заднюю передачу и наехал на одного из сотрудников военкомата.

