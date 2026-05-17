МВД: В Чечне проводят проверку по факту нападения бойца ММА на двух женщин

Проверка сообщения о нападении бойца смешанных единоборств (ММА) Джихада Юнусова на двух женщин в подъезде проводится в Чечне. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил заместитель начальника отделения полиции № 1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев.
Инцидент произошел на лестничной площадке. По данным полиции, пострадали гражданки Лорсанова и Дагаева. Причиной конфликта, судя по видео, стала камера наблюдения, установленная в подъезде — Юнусов требовал ее убрать.
— Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, — цитирует Арсунукаева РИА Новости.
Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил спортсмена Джихада Юнусова после того, как он избил двух женщин в подъезде в Грозном. Такое решение в субботу, 16 мая, принял министр спорта Ахмат Кадыров.