Взрыв прогремел в районе израильского Бет-Шемеша к западу от Иерусалима

Ранее сильный взрыв произошёл в иранском городе Чабахар на юге страны. Инцидент случился во время уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Специализированные службы ликвидировали снаряды, оставшиеся после периода активных боевых действий между Ираном и США. До этого агентство сообщало о мощном хлопке в городе на побережье Персидского залива, не приводя других подробностей. Информации о пострадавших или разрушениях после инцидента не поступало. Чабахар — первый глубоководный порт Ирана, расположенный на юго-востоке страны.