В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пожар на АЗС в Пятигорске, где произошел взрыв, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
В субботу днем глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о взрыве с последующим возгоранием на площади в тысячу квадратных метров, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали шесть человек. Вскоре в пресс-службе МЧС РФ проинформировали РИА Новости об объявлении ликвидации открытого горения.
«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар (в Пятигорске — ред.) полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».