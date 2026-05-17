СК: Восемь детей пострадали от рук подростковой банды в Краснодаре в 2025 году

Пострадавшими от группы подростков, орудовавшей в Краснодаре в 2025 году, стали восемь детей. Об этом сообщили в пятницу, 15 мая, в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю по итогам расследования уголовного дела.
По данным следователей, 15-летний организатор создал группу с целью повышения авторитета среди сверстников. Для этого он привлек шестерых знакомых в возрасте от 14 до 17 лет. Подростки совершали нападения на граждан, фиксировали противоправные действия на камеру и размещали записи в своем канале. В результате они причинили телесные повреждения восьми несовершеннолетним.
Всем фигурантам предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном организованной группой с применением оружия. Материалы направлены в суд, говорится в сообщении.
В ноябре 2025 года стало известно, что банда подростков устраивает кулачные бои и держит в страхе целый микрорайон в Краснодаре. Одну школьницу они избили до потери сознания, другому мужчине с ребенком угрожали пистолетом на детской площадке. Двоих подростков задержали, еще одну хулиганку отправили в спецучреждение. Что известно об этой банде — в материале «Вечерней Москвы».