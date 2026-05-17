В Пятигорске потушили пожар на АЗС

Пожар на газовой автозаправке в Пятигорске, где сегодня произошел взрыв, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС.
АЗС взорвалась вчера днем во время разгрузки автомобиля-газовоза на улице Ермолова. Пострадали шестеро человек. Состояние одного из них оценивали как тяжелое. Были повреждены несколько ближайших магазинов, побились стекла в доме неподалеку.
Причиной происшествия местные власти назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше