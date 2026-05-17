Следком в Уфе завёл уголовное дело по факту смерти 3-месячного ребёнка

Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после смерти трёхмесячного мальчика, тело которого обнаружили утром 16 мая в квартире на улице Лесунова. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК России по Башкирии.