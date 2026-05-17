Вице-премьер Италии раскрыл имя мужчины, наехавшего на людей в Модене

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал имя мужчины, который за рулём автомобиля наехал на людей в городе Модена. Соответствующую публикацию политик разместил в социальной сети X. Согласно сообщению Сальвини, нападавшего зовут Салим эль Кудри.

Источник: Life.ru

Издание New York Times также отмечает, что подозреваемый является итальянцем во втором поколении.

Ранее появилось видео жуткого ДТП из центра итальянской Модены, где водитель на высокой скорости протаранил пешеходов. В результате наезда погибли как минимум два человека, ещё несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил, что у водителя были психические проблемы. Ранее СМИ также писали о странном поведении мужчины во время задержания.

