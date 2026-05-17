МЧС РФ: в Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС, где прогремел взрыв

Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в Пятигорске, информирует ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился накануне. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Последствия инцидента устраняли экстренные службы, были привлечены 45 человек и задействованы 15 единиц техники.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что травмы получили шесть человек.
По словам Владимирова, предварительной причиной взрыва при разгрузке газовоза на автозаправочной станции в Пятигорске стало нарушение техники безопасности.