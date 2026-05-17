«Не убивай, пожалуйста». В память о замученной школьнице пройдёт панихида

Первые дни после трагедии прошли в шоке и гневе. Люди требовали немедленного суда, некоторые караулили дом подозреваемого. Полиции пришлось взять улицу под усиленную охрану, чтобы не допустить самосуда.22 августа 2025 года Руслан Шингирей был приговорён к пожизненному лишению свободы. Несмотря на закрытый формат рассмотрения дела, оглашение приговора сделали публичным. Когда Шингирея ввели в зал суда и поместили в стеклянный «аквариум», он выглядел подавленным, будто был готов отправиться в могилу. Его глаза не выражали никаких эмоций.