В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
