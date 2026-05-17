В Пятигорске полностью ликвидировали пожар после взрыва на АЗС

В субботу, 16 мая, на АЗС в Пятигорске разгорелся пожар. Он возник при разгрузке газовоза. Возгорание зафиксировали после мощного взрыва. К ночи 17 мая пожар полностью ликвидировали. Об этом говорится в материале ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю на канале в «Макс».
Как указывается в сообщении, огонь удалось потушить благодаря слаженной работе специалистов. Известно, что при пожаре пострадали шесть человек.
«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», — оповестили в ведомстве.
Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что взрыв на АЗС не связан с атакой БПЛА. По его сведениям, ЧП случилось из-за нарушения техники безопасности на объекте. Мэр города попросил жителей воздержаться от поездки по улице Ермолова, где произошел пожар.