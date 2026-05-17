Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям со светом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фрагменты одного из 25 сбитых дронов ВСУ повредили высоковольтную линию в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города… Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — написал он на платформе «Макс».
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.
Как уточнил губернатор, в районе Кара-Кобы бойцы сбили беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки.
Кроме того, он опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС.
