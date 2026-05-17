Силы ПВО сбили 25 БПЛА в Севастополе, есть повреждения домов и перебои со светом

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку украинских беспилотников (БПЛА). Сбито 25 дронов над морем и разными районами города. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, люди не пострадали. Однако зафиксированы повреждения: один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, сбили в районе Кара-Кобы. Обломки повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Повреждены пять окон в разных многоквартирных домах. В районе Фиолента в трех садоводческих товариществах осколки повредили крыши и стены трех частных домов.

— Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС — это неправда, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и сообщать об опасных находках по номеру 112.

16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.

