Собянин: силы ПВО уничтожили 14 летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Системы ПВО Минобороны РФ уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в «Максе».
Позже мэр сообщил об уничтожении еще 13 БПЛА.
В новость внесены изменения (02:19; 03:04; 03:12 мск) — увеличилось число сбитых БПЛА.
