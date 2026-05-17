Собянин сообщил об уже 51-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован вражеский беспилотник (БПЛА).
— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых беспилотников достигло 51.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.
15 мая в результате атаки дронов ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. В частности, после ударов украинских войск 19-летний юноша получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног — ему оказали медицинскую помощь.