Лихачёв: Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя из-за ВСУ

По его словам, дроны ВСУ наносят удары как по мирным жителям, так и по объектам инфраструктуры. Обе автозаправочные станции вышли из строя. Когда именно это произошло и есть ли возможность их восстановить, глава «Росатома» не уточнил.
«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — рассказал он.
По словам Лихачёва, действия ВСУ в Энергодаре носят целенаправленный характер и направлены на дестабилизацию обстановки, вызывая панику среди населения и делая невозможной обычную жизнь. Подобная тактика запугивания, в том числе в отношении персонала станции, напрямую подрывает ядерную безопасность Запорожской АЭС. Лихачёв выразил сомнение в возможности безопасной эксплуатации ЗАЭС, когда даже рутинные задачи, такие как прибытие сотрудников, превращаются в опасные операции, а сама станция становится объектом атак.
