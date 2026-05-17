ANSA: наехавший на толпу в Модене имеет проблемы с психикой

Водитель, совершивший наезд на скорости 100 км/ч, пытался скрыться, но был задержан прохожими. Прибывшая на место происшествия полиция доставила его в участок. При задержании у нарушителя обнаружили нож. Ему предъявлены обвинения в покушении на жизни, нанесении увечий множеству людей, в том числе с использованием холодного оружия. Согласно первому заключению прокуратуры, задержанный «имел намерение подвернуть риску жизнь людей намеренно и сознательно» в час пик, когда на улице было многолюдно.