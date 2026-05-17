ANSA: наехавший на толпу в Модене имеет проблемы с психикой

Префект города Фабриция Триоло сообщила, что он не проходил никакого лечения.

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Совершивший наезд на толпу на автомобиле в Модене, в результате которого пострадали семь человек, был на контроле с 2022 года из-за проблем с психикой. Как сообщает агентство ANSA, у него были проявления шизофрении.

Префект Модены Фабриция Триоло сообщила, что он не проходил никакого лечения. Кроме того, указывается, что мужчина был безработным.

Как ранее сообщил министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, совершившего наезд зовут Салим эль-Кудри, он родился в Италии в семье выходцев из Марокко.

Автомобиль въехал в группу людей в городе Модена (область Эмилия-Романья) на севере Италии, в результате пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как серьезное. Травмы одной 55-летней женщины представляют угрозу жизни, еще одна пострадавшая потеряла обе ноги.

Водитель, совершивший наезд на скорости 100 км/ч, пытался скрыться, но был задержан прохожими. Прибывшая на место происшествия полиция доставила его в участок. При задержании у нарушителя обнаружили нож. Ему предъявлены обвинения в покушении на жизни, нанесении увечий множеству людей, в том числе с использованием холодного оружия. Согласно первому заключению прокуратуры, задержанный «имел намерение подвернуть риску жизнь людей намеренно и сознательно» в час пик, когда на улице было многолюдно.