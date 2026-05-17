Мэр Москвы сообщил об уничтожении 52-х БПЛА на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован еще один беспилотник. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых беспилотников достигло 52.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над регионами России. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской и других регионов.
В этот же день стало известно, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали.