В Техасе трое полицейских пострадали при крушении самолета

В городе Форни в Техасе трое полицейских пострадали при крушении самолета.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Три полицейских получили ранения в результате крушения самолета в городе Форни, штат Техас, сообщают местные власти.

«Двое офицеров получили легкие ранения, тогда как один офицер пострадал серьезно и продолжает получать медицинскую помощь», — говорится в заявлении Ассоциации полицейских Далласа, опубликованном в соцсети Facebook*.

На момент инцидента офицеры не были при исполнении и возвращались из личной поездки, следует из заявления.

Причины авиакатастрофы не раскрываются.

Согласно данным New York Post, в субботу рано утром одномоторный частный самолет, на борту которого были полицейские, совершил вынужденную посадку и врезался в поле в городе Форни.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.