В "ЛизаАлерт" намерены делать упор на скалы при поиске Усольцевых

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Поисковая организация «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье будет обследовать прежде всего каменные скальные образования, находящиеся на высоте. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев.
«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — сказал он.
Главная цель — дождаться схода снега для исследования важных участков. По словам Сергеева, основная сложность заключается в обеспечении безопасности поисковых отрядов при резкой смене погоды.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Их активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была крупная сумма денег. Установлено, что пропавшие были в легкой одежде, по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Следствием отрабатывались три версии: несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге опровергнута.