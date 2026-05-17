В "ЛизаАлерт" намерены делать упор на скалы при поиске Усольцевых

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Их активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была крупная сумма денег. Установлено, что пропавшие были в легкой одежде, по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Следствием отрабатывались три версии: несчастный случай, криминал и побег. В ходе расследования версия о побеге опровергнута.