«Рыжеволосая и одета в толстое пальто»: В Канаде полицейские поймали необычную воровку сосисок

В канадской провинции Альберта лиса украла сосиски для хот-догов и скрылась с добычей. Об этом сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 11 мая около полудня на перевале Кроуснест. В полицию поступило сообщение о краже принадлежностей для барбекю. После этого сотрудники выехали на место в поисках подозреваемого.

«Полицейские выехали на место происшествия в поисках подозреваемого, который, по их описаниям, был рыжеволосым, невысокого роста и одет в толстое пальто. После непродолжительного расследования был обнаружен подозреваемый, пытавшийся спрятать улики неподалеку. Подозреваемый был отпущен без каких-либо условий — и с полным животом! Мы надеемся, что все начинают сезон барбекю в полной безопасности!» — говорится в сообщении.

А ранее в турецкой Анталье задержали россиянина по подозрению в жестоком обращении с животными. Он находится в депортационном центре и ожидает выдворения из страны. Мужчина сначала пнул кошку, которой местные торговцы давали еду, а затем — собаку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент, после чего полиция задержала нарушителя. Генконсульство России подтвердило, что задержанный не обращался за помощью.

