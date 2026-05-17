Собянин сообщил об уничтожении уже 55 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожили еще три беспилотника (БПЛА).
— Сбиты три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 55.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.
15 мая в результате атаки украинских летательных аппаратов на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. В частности, после ударов ВСУ 19-летний парень получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног. Позднее врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.